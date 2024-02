Cachorro desaparece e tutores oferecem recompensa de R$ 1 mil para quem encontrá-lo

Um cachorro da raça American Bully, de cor chocolate, fugiu da casa dos tutores no Bairro Village Tiradentes, na regional do Calafate, em Rio Branco. Ao perceber a falta do cachorro, que atende pelo nome de Hulk, de 1 ano e 4 meses, os tutores decidiram lançar na web uma campanha para tentar encontrar o animal.

Segundo a tutora, Cristiane, Hulk está desaparecido desde 13 de fevereiro e foi visto pela última vez no bairro Village Tiradentes, na regional do Calafate. “Ele saiu de casa na última terça-feira, quando meu marido chegou do supermercado e abriu o portão para colocar o carro na garagem. Foi nesse momento que Hulk saiu pela lateral sem ninguém ver. Depois de uma hora, nós fomos colocar a ração e ele já não estava mais, e então meu marido saiu desesperado e fomos olhar nas câmeras e vimos ele descendo a rua”, disse.

Cristiane falou também que Hulk é o cachorro da família e muito querido pelo filho dela, Felipe, de 9 anos. “Meu filho está sofrendo muito por conta do sumiço do cachorrinho dele”, disse.

Ajude Hulk a voltar para casa!