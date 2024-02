CBLOL 2024: Toucouille não jogará a 5° semana pela Keyd

O mid laner Toucouille ficará afastado dos dois jogos da quinta semana do CBLOL 2024 1° split. A Vivo Keyd Stars informou que o jogador está com alguns problemas de saúde e por isso não poderá ser o titular.

Em seu lugar, entrará o mid laner Leleke, do time Academy. Conforme o regulamento do CBLOL, os times podem alternar entre os jogadores Academy e da escalação principal, mas neste caso, Toucouille terá que jogar no CBLOL Academy na próxima semana.

COMUNICADO OFICIAL 🔴 Por motivos de saúde, o Toucouille não jogará neste final de semana. Sabemos o quanto ele é querido pela torcida (e por nós também), mas temos obrigação de cuidar do bem-estar do nosso jogador neste momento. Por isso, o midlaner Leleko, da line Academy,… pic.twitter.com/JIyWSRu5iO — Vivo Keyd Stars (@VivoKeyd) February 16, 2024

Jogos da Vivo Keyd Stars na quinta semana do CBLOL 2024

A Vivo Keyd Stars jogará contra a LOUD no sábado e contra a LOS no domingo. No momento a equipe tem cinco vitórias e três derrotas, ocupando a quinta colocação da tabela.