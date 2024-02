Circuito Gastronômico: você sabe o que é Umami?

Por muito tempo conhecemos os gostos básicos apenas como: doce, salgado, azedo e amargo, mas na verdade existe um quinto sabor, o umami palavra de origem japonesa que significa “essência da delicia” ou simplesmente “saboroso”, isso porque o umami te deixa exatamente com água na boca.

Descoberto há pouco mais de 115 anos, esse jovenzinho tem até um dia internacional, que é o dia 25 de julho. Além dos alimentos que vamos falar um pouco você pode encontrar o umami na prateleira do supermercado, mais precisamente pelo nome de glutamato monossódico o bom e velho “Ajinomoto”, o realçador de sabor.

Queijo parmesão, tomate, milho, ervilha, camarão, aspargos, carne bovina e suína, alimentos curados, como presuntos e queijos, assim como no tomate, cenoura, milho, ervilha e aspargo, cogumelos, algumas algas possuem o gosto umami. Passado o sabor doce, salgado, azedo ou amargo, alimentos com umami deixam um sabor duradouro na boca, te deixa salivando.

Para realçar ainda mais o umami você pode misturar vários desses ingredientes em uma receita, um estrogonofe de carne, com cogumelos e creme por exemplo, ou uma macarronada com tomates, carne vermelha e queijo parmesão para finalizar, peixe com aspargos assados, aposto que só de pensar nesses pratos você já fica com água na boca e a sua criatividade é o seu guia.

No Japão alimentos com umami são usados há muito tempo para realçar o sabor das preparações, diminuindo a necessidade do uso de sal ou açúcar, não é à toa que eles estão entre os povos mais saudáveis.

Apesar da sua origem japonesa, o umami está presente em diversos ingredientes no nosso dia a dia e tem até quem defenda o uso do glutamato monossódico nas preparações para que se diminua o sal. Agora que você já sabe dessa informação, que tal colocar mais umami nas suas preparações e se jogar nessa explosão de sabores?

