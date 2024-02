Colisão entre dois carros deixa três pessoas feridas na BR-364; vítimas vão parar no PS

O acidente ocorreu na noite deste sábado (10), na BR-364, no sentido Custódio Freire à Rio Branco (AC).

Segundo informações obtidas no local pela equipe de reportagem do ContilNet, dois veículos seguiam no mesmo sentido, retornando para Rio Branco, no trecho entre o bairro Custódio Freire e Universitário, quando o motorista de um carro modelo Wolks Gol, de cor vermelho, identificado como Wesley Martins Santos, de 30 anos, bateu na traseira do veículo Ford Fiesta, de cor Cinza, ocasionando um forte impacto que destruiu os dois veículos.

O Ford Fiesta era conduzido por um homem identificado como Arthur Alexandre de Lima Moraes, de 36 anos, e com ele vinham duas pessoas, Ana Caiama Bernardo de Lima e Amarildo.

Logo após o acidente ter ocorrido, testemunhas relataram que uma camionete modelo L200 de cor prata, parou ao lado do Gol e tentou dar fuga para Wesley, porém, populares conseguiram impedir.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e deu os primeiros socorros às vítimas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e duas ambulâncias foram para o local. Assim que os socorristas chegaram, todos os procedimentos foram realizados, as vítimas foram estabilizadas e encaminhadas para o Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Wesley teve uma provável fratura de quadril, um corte na cabeça e algumas escoriações pelo corpo. Arthur sofreu um trauma abdominal e uma fratura no joelho esquerdo. Já Ana se queixava de dores abdominais, porém, todos estavam lúcidos e orientados, foram entregues ao setor de trauma e deverão passar por novas avaliações pela equipe médica plantonista da unidade de saúde.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e duas equipes foram ao local, isolaram todo perímetro, colheram informações e, logo em seguida, acionaram os profissionais da Polícia Civil, por meio dos peritos criminais. A perícia irá determinar as circunstâncias que ocasionaram o acidente.

