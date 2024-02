Com mais de 2 horas de show e muito axé, Os Mugs II animam o carnaval de Rio Branco

Debaixo de chuva, o show da tradicional banda acreana Os Mugs II começou pouco depois das 20h e passou das 22h, neste domingo (11), no palco do Carnaval da Prefeitura, no Centro de Rio Branco. O show contou com a participação da cantora Ivana Pacífico, aniversariante da noite.

Com 37 anos de carreira, Os Mugs surgiu em Rio Branco na década 70. A banda era famosa por animar as festas nos clubes da capital, tocando “de tudo um pouco”.

Em sua primeira noite no Carnaval deste ano, a autônoma Sônia Maria, de 52 anos, curtiu o show perto do palco.

“Está top de linha! Estão de parabéns! A noite está linda. Pelo amor de Deus, está bom demais!”, comemora.

Confira a programação do Carnaval de Rio Branco 2024, para segunda-feira (12), na Praça da Revolução:

18H – DJ Alessandro Brain

20H30 – Sandra Melo

22H30 – DJ Marcelo Cordeiro

22H45 – Elias Sarkis

01H – Banda Hitz

03H – Encerramento