Conheça Enzo, bebê acreano que nasceu em ano bissexto: “Vamos comemorar todo ano”

Nasceu na manhã desta quinta-feira, 29 de fevereiro, no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, o pequeno Enzo Benício, filho do casal Edinaldo Gomes e Marta Nascimento. Enzo veio ao mundo através de um parto cesariano, comandado pelo Dr. Assem Neto, Dr. Cleiton e equipe. O procedimento foi bem-sucedido e tanto a mãe quanto o filho passam bem.

Bastante conhecido em Sena Madureira, o jornalista Edinaldo Gomes comemorou a chegada do filho. “Inicialmente a nossa total gratidão a Deus pelo parto bem-sucedido e a toda equipe de médicos e enfermeiros do Hospital que sempre nos atenderam muito bem. Tanto eu quanto minha companheira estamos felizes com a chegada do nosso filho. Que Deus o abençoe em todos os momentos de sua vida com muita saúde. Estávamos um pouco apreensivos, mas graças a Deus deu tudo certo”, comentou.

Enzo Benício nasceu em um ano bissexto. “Muita gente já nos pergunta se faremos o aniversário dele somente de 4 em quatro anos, mas, se Deus permitir, será todos os anos. Ou no dia 28 de fevereiro ou em 1º de março. O importante é que ele esteja bem. Toda a nossa família está muito feliz. É uma grande benção”, completou.

O bebê nasceu pesando três quilos e meio.