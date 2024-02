Dericast: bate-papos cativantes, histórias inspiradoras e a voz do jovem deputado Jarude

Preparado para uma imersão em conversas fascinantes, reflexões profundas e histórias de vida inspiradoras? A 3ª temporada do “Dericast” está de volta, prometendo superar as expectativas e trazer um sopro de renovação à cena política do Acre.

Nesta edição, o programa recebe o jovem deputado estadual Emerson Jarude, conhecido por sua postura firme e combativa. Em um diálogo franco e direto com o apresentador Alderian Campos, Jarude explora os problemas que afligem a capital e o estado do Acre, propondo soluções e debatendo os desafios do futuro.

Movido por um desejo de contribuir com o desenvolvimento do Acre e indignado com a situação atual da política, Jarude representa a esperança de uma nova geração. Sua convicção na necessidade de renovação e novos quadros políticos é contagiante e inspira a todos que acompanham sua trajetória.

Mais do que um simples bate-papo, o Dericast proporciona uma experiência enriquecedora e transformadora. Através de diálogos engajados e reflexões críticas, o programa convida o público a repensar o papel da política na sociedade e a buscar soluções para os problemas que nos afligem.

Toda terça-feira, às 19h

Dericast no YouTube: Emerson Jarude Deputado Estadual – Dericast – YouTube

