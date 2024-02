Enchente: equipe de 300 homens da Prefeitura atua 24 horas no suporte às famílias; VÍDEO

O Rio Acre segue subindo na capital acreana e após passar dos 16 metros já atinge dezenas de bairros, deixando milhares de pessoas atingidas pelas águas.

O ContilNet visitou na tarde da última terça-feira (28) alguns pontos de Rio Branco onde o Rio Acre já desalojou centenas de famílias. Acompanhamos o secretário municipal de Cuidados com a Cidade, Joabe Lira, que nos mostrou os trabalhos que vem sendo realizados pela prefeitura de Rio Branco para o suporte das pessoas atingidas pelas águas do Rio Acre.

Entre os bairros visitados pela reportagem do ContilNet estão o Ayrton Senna, e Palheiral, na Baixada da Sobral e o bairro Seis de Agosto, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo o secretário, a prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Cuidados com a Cidade está atuando em sete pontos de apoios distribuídos na capital acreana, com uma equipe de aproximadamente 300 homens, que prestam todo o suporte às famílias em meio à enchente.

“Estamos com caminhões e equipamentos para fazer o transporte dessas pessoas, seja para levar para casa de vizinhos, parentes, levar para um de nossos abrigos na capital, como o parque de Exposição, ou até mesmo para levantar os móveis. É um trabalho 24 horas por dia à disposição da população para poder ajudar”, explica.

Maria Rosenir, moradora do bairro Palheiral, ao ver o nível do rio avançando, já tratou de preparar seus bens e deixá-los prontos para retirada. Ela conta que as águas ainda não invadiram sua casa, mas que já acionou a prefeitura e pretende sair do local antes da alagação alcança-la.

“Em março vai fazer um ano que teve alagação, e agora já temos de novo. Mas Graças a Deus, neste ano nós já acionamos a prefeitura e eles já vieram nos socorrer antes mesmo das águas nos alcançarem”, ressaltou.

Em Rio Branco, as famílias desabrigadas estão sendo levadas ao Parque e Exposições, na Vila Acre, onde estão sob os cuidados da Prefeitura, que em conjunto com diversas secretarias tem dado suporte a essas pessoas, com alimentação, estadia, saúde, dentre outras ações necessárias para o conforto em meio à situação critica da capital acreana.

Na última segunda-feira (26) o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom assinou o decreto de emergência em razão da cheia do Rio Acre. Ele também viajou até Brasília, onde participou de uma audiência pública com o ministro de Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e com a bancada federal do Acre, para buscar mais recursos à capital.

Assista a videorreportagem feita pela jornalista Suene Almeida para o ContilNet: