Imagens aéreas mostram as condições da BR-364 durante período de chuvas no Acre; ASSISTA

Com o início do período de chuvas no Acre, as más condições de tráfego da BR-364, que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul e corta diversos outros municípios do estado, ficam ainda mais visíveis. Em imagens aéreas publicadas pelo aerofotografo RD Imagens, é possível ver a situação do trecho entre os municípios de Manoel Urbano e Feijó.

Mesmo com o trabalho da Superintendência Regional do DNIT no Acre, buracos na rodovia seguem sendo um desafio para os motoristas que precisam passar pelo trecho.

As condições da BR-364 só comprovam uma pesquisa recente da Confederação Nacional dos Transportes (CNT), que indicou que o Acre voltou a apresentar a segunda pior situação de riscos nas estradas federais que cortam o estado, com mais de 370 pontos de perigo. O risco do transporte no território acreano só fica atrás das rodovias do estado de Minas Gerais, cujas estradas têm mais de mil pontos de perigo e que são responsáveis pelo transporte de cargas e passageiros de alto risco.

No ano passado, a vice-governadora Mailza Assis (Progressistas), e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, deputado Luiz Gonzaga (PSDB) lideraram uma comitiva estimada em pelo menos 100 pessoas, que viajaram num comboio de pelo menos 50 veículos pela BR-364. A comitiva era integrada por políticos como deputados estaduais e federais. A Câmara Federal está representada pelos deputados Socorro Neri e Zezinho Barbary, ambos do PP, e o Senado por Sérgio Petecão (PSD-AC).

Além de políticos, o grupo também foi integrado por profissionais da engenharia e dirigentes de órgãos como a CGU (Controladoria da União) e o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte). Tudo isso para fiscalizar a situação da BR-346.

Em 2023, o ministro dos Transportes, Renan Filho disponibilizou para reconstrução da BR-364 no Acre, um orçamento de R$ 600 milhões.

O DNIT e o governo federal devem continuar na força-tarefa da BR-364. A restauração da rodovia está prevista no Novo PAC para 2024.

Assista o vídeo: