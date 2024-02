Irmã de Léo Moura é presa após acusações de golpe no Carnaval

A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio prenderam, na manhã desta terça-feira (13/2), Lívia Moura, irmã de Léo Moura, ex-jogador de futebol, por suspeita de estelionato. Ela é acusada de vender entradas falsas para camarotes na Sapucaí.

Lívia foi presa em casa, na Estrada dos Três Rios, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, com várias pulseiras de camarotes.

Com o avançar das investigações, a polícia pediu a prisão temporária da acusada, que foi aceita pela Justiça. As informações são do portal G1.