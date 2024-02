Mais de 200 crianças foram vacinadas contra a dengue no Acre, em três dias; veja dados por município

A campanha de vacinação contra a dengue iniciou na última sexta-feira (16), em Rio Branco e outros 9 municípios. Desde o início da vacinação até o último domingo (18), foram aplicadas 257 doses da vacina em todo o Acre em crianças de 10 e 11 anos, que são, iniciamente, o público-alvo.

SAIBA MAIS: Menina de 10 anos é a 1ª criança vacinada contra a dengue pela Saúde de Rio Branco: “Agora não pego mais”

A faixa etária do público-alvo nesse primeiro momento foi escolhida pois concentra o maior número de hospitalizações por dengue. Para o Acre, pelo menos 17.810 doses da vacina contra a doença foram enviadas pelo Ministério da Saúde e chegaram em Rio Branco na última terça-feira.

LEIA TAMBÉM: Acre é o 1º estado do Norte a iniciar vacinação contra dengue e já tem data para receber nova remessa

Segundo um levantamento do G1, até o último domingo foram aplicadas 3 doses em Acrelândia, 5 doses no Bujari, 3 doses em Capixaba, 1 dose em Porto Acre, 20 doses em Senador Guiomard, 33 doses em Sena Madureira, 48 no Jordão, 1 dose em Santa Rosa do Purus, 141 doses em Rio Branco e 2 doses em Plácido em Castro.

Veja onde a vacina está disponível nos municípios do Acre:

Acrelândia: UBS Norton Vitorino

Bujari: UBS Raimunda Porfírio

Jordão: UBS Antonio Rodrigues Dourado

Plácido de Castro: UBS João de Deus

Capixaba: Centro de Saúde Idelfonso Cordeiro

Rio Branco: Crie, Policlínica Barral y Barral e Urap Eduardo Assmar

Senador Guiomard: UBS Maria do Socorro

Manoel Urbano: UBS Inácio Ribeiro

Sena Madureira: UBS Lauro Fontes e UBS Aguinado Nunes

Santa Rosa do Purus: UBS Paulo Alcione Marques

Porto Acre:

Sede: UBS Maria Soledade Soares Gadelha

Vila Incra: UBS Raimunda Bitencount

Vila DO V: UBS Ilda Barbosa de Souza

Tocantins: UBS Álvaro Araújo Nobre

Vila Caquetá: UBS Daniel Gledsom Lucena