Mesmo com chuva, terceira noite de Carnaval é marcada por diversão e alegria; FOTOS

A terceira noite de Carnaval 2024 em Rio Branco foi marcada pela chuva, que não desanimou os foliões no Carnaval da Família, no Calçadão da Gameleira, e no Rio Branco Folia, na Praça da Revolução. Ao som de bandas locais, os foliões curtiram a folia e dançaram muito.

Além dos carnavais na Praça e Gameleira, o Urubu Cheiroso, no Centro de Rio Branco, e o Bloco Vai Quem Quer, tradicional do bairro Tucumã, também foram às ruas neste domingo e reuniu centenas de acreanos. Confira as fotos!

O ContilNet registrou diversos momentos desta noite pelas lentes de Juan Diaz e Fagner Delgado. Confira: