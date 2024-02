Milagre: após dias na UTI, filha de Eduardo Velloso volta a falar e emociona os pais

Os pais da pequena Beatriz Velloso, de apenas 10 anos, anunciaram que após ela ser extubada, no último domingo (4), já começou a falar e chamar por eles. Ela permanece na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Sírio Libanês, mas com sinais de melhora e quadro estável.

VEJA MAIS: Filha do deputado federal Eduardo Velloso é extubada em SP

A mãe da menina, a médica Rejane Velloso e o pai, o deputado federal do Acre, Eduardo Velloso, acompanham o estado de Beatriz 24 horas por dia.

CONFIRA TAMBÉM: Beatriz Velloso chega ao 2º dia sem piora no quadro e pais agradecem equipe médica

“Pessoal, eu já consegui ficar chamando a mamãe e o papai, eles estavam morrendo de saudade! Em breve já estarei pulando e contando o grande milagre que Deus me concedeu”, escreveu a mãe da menina.