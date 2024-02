Miss que perdeu título por ser mãe tem conta do instagram hackeada e faz apelo

Na tarde desta quarta-feira, 28, por volta das 16h, Carla Cristina, a vencedora do concurso Miss Acre Mundo 2023, que teve sua participação cancelada na etapa nacional do concurso por ser mãe, perdeu a sua conta no Instagram, após ser hackeada.

A acadêmica do curso de Letras/Espanhol da Universidade Federal do Acre (UFAC), somava mais de 74.000 seguidores na rede social, onde mostrava sua rotina, produzia conteúdos de moda, maquiagem e divulgava produtos por meio de parcerias com empresas.

“O Instagram estava sendo minha fonte de renda, eu tinha uns trabalhos bem legais que, provavelmente eu vá perder, porque eu nem sei se ainda vou conseguir recuperar minha conta antiga”, disse a miss em um vídeo divulgado nas redes sociais.

Diante disso, Carla criou uma conta reserva e pediu o apoio de seus antigos seguidores, ressaltando que não irá desistir. “Os últimos dias não têm sido fáceis pra mim, tem acontecido muita coisa. E quando eu pensei que tudo estava se encaminhando, acontece isso. Acredito que as coisas irão melhorar, eu não irei desistir”, desabafou a jovem cruzeirense.

A miss pede encarecidamente que seus antigos seguidores sigam a sua conta reserva @carlamissreserva , repostem seu vídeo e marque as páginas que possam lhe ajudar a recuperar seu público. “Agora, mais do que nunca, preciso de vocês. Por favor!!! Repostem, marquem as páginas que me repostaram antes para o meu vídeo chegar pros meus antigos seguidores. Desde já… muitíssimo obrigada”, concluiu ela.