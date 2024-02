Modelo fatura fortuna com fotos na prisão; saiba quanto

A modelo Abbie Newman, de 28 anos, viu a sua vida dar uma reviravolta depois de viralizar nas redes sociais. A americana, que mora na Geórgia, foi presa duas vezes por desordem pública e furto em loja, e as suas fotos de fichamento (conhecidas em inglês como mugshots) “salvaram a sua vida”.

Abbie estava presa e passando por um quadro de depressão, tentando superar o vício em heroína e um aborto espontâneo. De repente, as fotos viralizaram nas redes sociais e ela foi classificada como “detenta sexy”.

As imagens da modelo na delegacia circularam pela web, fazendo com que ela tivesse um aumento repentino no número de assinantes na sua conta do OnlyFans. Em uma semana, Abbie faturou US$ 24 mil, o equivalente a R$ 118 mil.

“Minhas fotos na prisão salvaram a minha vida”, disse a modelo americana em entrevista ao Daily Star.

Abbie Newman completou: “Eu estava muito deprimida antes da prisão e nem estava entrando no OnlyFans havia um bom tempo. Então ganhei US$ 24 mil em uma semana depois de sair da prisão, apenas com pessoas adicionando meu Snapchat, meu Twitter e meu OnlyFans”, declarou ela.

“Tornar-me viral não apenas me ajudou a pagar minhas dívidas e a viver uma vida mais confortável, mas também me ajudou a voltar a ser eu mesma. Fui presa no Dia de Ação de Graças e passei quatro dias na prisão. Acabei de receber liberdade condicional por isso”, acrescentou.