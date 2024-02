No Acre, crianças choram ao ganhar material escolar e emocionam a internet; ASSISTA

O projeto social Amigos Solidários, conhecido por ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social no Acre, voltou a emocionar a internet nesta terça-feira (13).

Em um vídeo publicado nas redes sociais do projeto, três crianças de uma mesma família choram ao ganhar material escolar.

Com dificuldade de comprar os produtos, os pais também se emocionaram com a doação.

“Conhecemos essa família, observamos as suas necessidades e percebemos que essa é a realidade de muitas famílias do nosso Estado. Com a falta de recursos financeiros, passando por muitas dificuldades, o sonho do material escolar era algo muito distante”, escreveu o projeto.

ASSISTA: