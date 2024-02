Publicitária acreana Thainá Matias festeja aniversário em João Pessoa; FOTOS

B-Day da Thainá Matias

Foi linda, divertida e super colorida a festa de 36 anos da publicitária Thainá Matias, ocorrida no dia 30 de janeiro, em João Pessoa-Paraíba. A celebração iniciou pela manhã, com um café da manhã caprichado organizado pela sua mãe, Mari Costa, com a presença das amigas Aline Queiróz, Rayssa Alves e Jackie Pinheiro (as duas últimas foram de Rio Branco especialmente para a festa). Em seguida, o grupo esticou até a praia, para receber as boas energias de Iemanjá. À noite, a festa foi realizada no Loca Como Tu Madre, com decoração colorida, a presença de amigos acreanos e dos novos amigos paraibanos e a discotecagem da DJ baiana Mica. Veja alguns dos momentos desse dia especial!

A aniversariante estava radiante e passou momentos especiais com amigos em um de seus lugares preferidos do seu novo lar, a praia em João Pessoa

Logo pela manhã, a aniversariante ganhou um café da manhã especial da mamãe Mari Costa. No seu colo, o pet Vicente Theodoro, o bebê da casa

Thainá com a sua mãe Mari e os amigos Taison Abreu, Aline Queiroz, Hiago Smanioto, Rayssa Alves, Jackie Pinheiro e Paulo Rocha; e com as amigas de longos anos, Aline Queiroz e Rayssa Alves

Os novos amigos paraibanos da aniversariante: o casal Mariana Clara e Bernardo Meyer; e a amiga Tainá Caju, sua xará que também é aquariana

Thainá com Leticia Amorim; Fhelipy Arruda e Iolanda Cortez

Encontrei amigos queridos na festa: os casais Ohana Aiache e Sam Monteiro; e Lígia Martins (foto) e Diego Diel

BemGlô

A atriz Glória Pires voltou a postar em seu Instagram looks adornados pelas exuberantes de borracha amazônica criadas pela designer Flávia Amadeu, uma amiga do Acre. Dessa vez, a artista usou o colar saturno, na cor vermelha. Para quem não sabe, a marca Flávia Amadeu Design é vendida também na loja de produtos sustentáveis da atriz, a Bemglô, que fica localizada na Oscar Freire, em São Paulo-SP.

Amigos em João Pessoa

Durante as minhas curtas férias em João Pessoa-PB, tive a honra de encontrar o amigo paraibano César Brasil e sua mãe Socorro Lima; reencontrar a querida Mari Costa, que está residindo há um ano na capital paraibana; e as acreanas Mari Marinho, Francisca Silva e Thayline Silva

Influenciador acreana foi destaque na Viradouro

A influenciadora e fisiculturista Leane Teles mais uma vez brilhou na Sapucaí, como destaque em um dos carros da Escola de Samba Viradouro. Lindíssima e com muito samba no pé!

Carnaval nota dez

Dez! Nota dez para a transmissão do Carnaval 2024 pela equipe do portal ContilNet. Comandando o time de peso, os jornalistas Everton Damasceno e Douglas Richer, com a participação especial de belas convidadas, como as influenciadoras Rogéria Rocha e Ludmilla Cavalcante.

Juh Vellegas no carnaval de Recife

A influenciadora digital Juh Vellegas curtiu o carnaval e entregou muita beleza no ‘Carvalheira na ladeira’, em Recife-PE, um dos carnavais mais desejados do país, com diversas atrações nacionais. Deslumbrante!

Amigos especiais

Em Fortaleza-CE tive a alegria de reencontrar os amigos Gilvan Almeida – médico e acadêmico de Cinema – e o artista plástico Fernando França. Conheci também o atelier do artista e passei alguns dias em Paracuru-CE, a convite dele e de sua esposa Kalu Chaves.

Bloquinho da OAB

A Caixa de Assistência dos Advogados do Acre-CAAAC, que tem à frente a advogada Laura Sousa, realizou o Bloco de Carnaval da OAB, no dia 10, no Tardezinha. A festa, que reuniu a advocacia com seus familiares, jornalistas e colunistas sociais, teve feijoada e a participação de cinco bandas, que animaram o bailinho até às três da madrugada.

Cristiane Sousa, Marina Barbosa, Socorro Rodrigues, Márcia Abreu e Fernanda Barbosa

A direção da OAB representada pela vice-presidente Socorro Rodrigues, e pela presidente da Caixa de Assistência, Laura Sousa, na foto com familiares

O colunista Vagno Di Paula com as amigas Cristiane Sousa e Márcia Abreu

A procuradora de Justiça Kátia Araújo (direita) com colunistas sociais e amigos

Advogada Raphaela Messias com as amigas Ana Valéria e Claudinha Souza.

As advogadas Socorro Rodrigues, Caruline Simão e Patrícia Peixoto comandaram a campanha “Não é Não”

Bia fez sete!

A tiktoker Bia Barbosa, filha de Synara Lisboa e Jimmy Barbosa, e neta da advogada Socorro Rodrigues, celebrou seus sete aninhos de idade no dia 11, com amiguinhos da escola e no bloquinho da Meyre Manaus.

Arbo Puro: notas aromáticas, frescor e leveza do acorde bambu

Arbo perfumaria do Boticário que traz o poder transformador da natureza como forma de recarregar as energias, acaba de lançar Arbo Puro: fragrância que emana a vitalidade do frescor natural e oferece o vigor do ar puro para qualquer cenário, seja em ambientes arborizados ou nas agitadas metrópoles. A combinação de notas aromáticas com a força do patchouli, o conforto do musk e a leveza do acorde de bambu – planta com o poder de purificar o ar e elemento de inspiração da fragrância – entrega para Arbo Puro uma nova singularidade do fougère fresco e destaca a crença da marca em usar a natureza como fonte poderosa de inspiração.

**

A formulação da fragrância é composta por 92% de ingredientes de origem natural e promove a sensação de acalmar a mente – segundo teste de eficácia percebida realizado com consumidores – e contém Eco Álcool feito a partir do bagaço da cana-de-açúcar e outros resíduos de biomassa, que antes eram queimados ou descartados. Toda a linha Arbo possui frascos que possibilitam a refilagem, ampliando a vida útil da embalagem (frasco, atuador e tampa) e permitindo reduzir em 89% o uso de materiais – em comparação com a embalagem dos desodorantes colônias regulares. O refil é feito de alumínio, um material leve e altamente reciclável, que garante a preservação da fragrância e permite que a refilagem do produto seja feita em casa, unindo inovação, sustentabilidade e praticidade.

Vem aí a feira mais cheirosa já vista! Cuide-se Bem, do Boticário, lança linha de cuidados corporais inspirada em aromas de frutas

A feira é um lugar contagiante, que reúne aromas, cores e sensações em uma mistura que entrega o que há de melhor no Brasil: diversão e diversidade. Uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2022 mostra que 44% dos brasileiros frequentam feiras livres pelo menos uma vez por semana; e outro estudo, realizado pelo Sebrae, no mesmo ano, indica que parte dos consumidores gostariam de ir à feira mais vezes, mas não têm tempo ou oportunidade. Sabendo dessa paixão brasileira e pensando em transformar as delícias das feiras em produtos incríveis para os consumidores, Cuide-se Bem – marca de corpo e banho do Boticário já conhecida pelos seus lançamentos icônicos – apresenta a expansão do portfólio da linha Cuide-se Bem Feira, com itens de autocuidado com o cheirinho delicioso de fruta, para os consumidores terem uma feira completa quando e onde quiserem.

Com diversas opções de fragrâncias, cores e texturas para desfrutar as vantagens e delícias de uma feira superdivertida a qualquer dia, a nova linha conta com um amplo portfólio que inclui 23 itens, inspirados em oito frutas: banana, maçã-verde, framboesa, melancia, coco, maracujá, morango e tangerina. Os produtos, além de serem inspirados nos aromas dos alimentos, também reforçam o compromisso da marca com a sustentabilidade de itens 100% veganos, cruelty free e compostos por mais de 90% de ingredientes naturais.

Cuidados corporais

Para aproveitar uma feira deliciosa de aromas e o auge da multissensorialidade, o lançamento traz produtos de cuidados corporal e facial, cabelos, banho, maquiagem e perfumação. A começar pela queridinha Loção Desodorante Hidratante da marca – de 400 ml e 200 ml – com cheirinhos deliciosos de banana, framboesa e maçã-verde, que traz textura cremosa e 48 horas de hidratação; e o Creme Hidratante para Mãos, ótimo para deixar no nécessaire e ser usado ao longo do dia, com fragrância de maracujá e textura de gel-creme refrescante que não fica pegajosa. Já o Body Splash Corporal oferece aroma fresco e delicioso de maracujá.

**

Para o momento do banho, o Sabonete Líquido Corporal com extrato de melancia faz uma espuma macia e limpa suavemente sem ressecar a pele; o Creme Esfoliante Corporal com casca de coco hidrata intensamente e esfolia efetivamente sem agredir a pele; enquanto o Sabonete Barra, em kits de duas (maracujá) e quatro unidades (sortidas) de 80 g, formam uma espuma cremosa, que entrega um sensorial de pele macia e aveludada.

**

Para os cabelos, os itens vêm para completar o portfólio lançado em 2022, com o Shampoo de Vinagre de Framboesa, que limpa os fios equilibrando o excesso de oleosidade da raiz, sem deixar asperezas, para cabelos leves, mais brilhantes e macios; o Condicionador Mel, que repõe os nutrientes, promove hidratação imediata e garante fios macios, com brilho saudável e menos frizz; e o Creme de Pentear Babosa, que promove desembaraço imediato e aumenta o brilho dos fios. Sua fórmula leve hidrata e forma um filme protetor no cabelo, garantindo maciez, proteção e melhora das pontas duplas. Cabelos protegidos, reparados e com aspecto saudável.

Cuidados faciais

Já para os cuidados faciais, o Esfoliante Facial Morango elimina células mortas e reduz a aparência de cravos e poros, e o Gel de Limpeza Tangerina promove uma limpeza suave removendo impurezas e o excesso de oleosidade. O Hidratante Cremoso de Banana é indicado para peles especialmente secas e equilibradas, hidrata por 48 horas e deixa a pele macia e revitalizada, enquanto o Gel Hidratante Refrescante de Maçã Verde é adequado para as peles mistas e oleosas, hidrata sem pesar e controla a oleosidade com efeito mate. Por fim, a Máscara Noturna de Melancia renova e melhora a textura da pele durante o sono para uma pele lisinha, radiante e com aparência saudável pela manhã.

**

Há ainda os itens de make, como o Balm Labial, disponível nos aromas de banana, framboesa e melancia, com tecnologia pH tint, que proporciona um efeito “coradinho” nos lábios dependendo do pH da pele, e sua fórmula contém vitaminas E e B5 e ativos hidratantes. O Lápis Duo Multifuncional tem fórmula multifuncional que pode ser usada nos olhos, rosto e corpo e dois acabamentos: verde cintilante e branco opaco, com textura ultramacia que garante traço preciso e duração de até 7 horas. Para levar todos os itens da linha com segurança e estilo aonde for, o nécessaire de melancia e a bag de banana e melancia são apostas certeiras.