Rio Acre sobe mais 11 centímetros em três horas e fecha sábado marcando 15,17m na capital

A preocupação com as cheias do Rio Acre em Rio Branco persiste, conforme os dados mais recentes divulgados pela Defesa Civil neste sábado, 24 de fevereiro. Às 18 horas, o nível do rio alcançou a marca de 15,17 metros, representando um aumento significativo em relação à medição anterior, que apontava 15,06 metros há apenas três horas, indicando um aumento de 9 centímetros.

O aumento do nível das águas tem gerado impactos diretos na população, com o número de famílias desalojadas crescendo continuamente. Segundo informações oficiais da Defesa Civil, atualmente, 83 famílias foram encaminhadas para os cinco abrigos disponibilizados pela prefeitura em escolas públicas. O número representa um total de 286 famílias afetadas pelas enchentes.

Especialistas alertam que a situação pode se agravar ainda mais, visto que as previsões meteorológicas indicam a continuidade das chuvas na capital acreana.

Nas últimas 24 horas, Rio Branco registrou um volume de precipitação de 23,0 milímetros, contribuindo para o aumento do volume de água no rio e a consequente elevação do nível das inundações.