Técnico com câncer terminal vai realizar sonho de comandar o Liverpool

A partida reunirá ex-jogadores do Liverpool e do Ajax. O treinador dos Reds, Jürgen Klopp, já havia afirmado que estava aberto a entregar o comando da equipe a Eriksson por um dia no centro de treinamento do clube.

– Claro, você é mais que bem-vindo para vir aqui, sentar-se na minha cadeira, no meu escritório e fazer meu trabalho por um dia, se quiser. Não é um problema – disse Klopp logo após Eriksson anunciar seu diagnóstico.