Vanessa Lopes ‘está voltando calmamente’, afirma pai da influenciadora

Muito ativa nas redes antes de entrar no BBB, Vanessa ainda não se pronunciou desde que abandonou o reality show. Liziane Lopes, mãe da influenciadora, agradeceu o apoio dos fãs da filha recentemente: “Apareci para agradecer as inúmeras mensagens de carinho e apoio, comigo e com a minha família. Vocês são incríveis. E claro que vocês entendem que eu precisei estar off aqui para cuidar da Vanessinha, cuidar na minha família”.