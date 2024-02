Vídeo mostra jovens pulando da Ponte Metálica durante cheia do rio Acre; assista aqui

Um vídeo compartilhado pela jornalista Lília Camargo nas redes sociais na noite desta quinta-feira (29) mostra três jovens pulando da Ponte Metálica, durante a cheia do Rio Acre, que já desabrigou dezenas de pessoas em Rio Branco.

Nos comentários, os internautas falam dos perigos de saltar no rio em decorrente da enchente, alguns relembraram, inclusive, a morte do jovem Elias Lima de Souza, de 21 anos, que foi encontrado na quarta-feira (28) pelo Corpo de Bombeiros, após ser puxado pela correnteza do Igarapé São Francisco no último final de semana.