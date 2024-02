Wanderley Andrade faz show surpresa em restaurante no Acre e causa euforia em clientes; vídeo

Wanderley Andrade impactou os clientes do bistrô e sushibar Paraíso Garden em Rio Branco, no Acre. O astro do pop brega chegou para jantar no espaço e elevou a energia do local com um show surpresa para os clientes que estavam no local.

A clientela entrou no clima dos sucessos de Wanderley, que colocou todo mundo para cantar e dançar suas músicas. O empresário Marcos Diniz, conhecido como “Marcão”, foi o responsável pela presença do astro no espaço.

À frente da administração do Paris Garden, Marcão conversou com a coluna Douglas Richer, do ContilNet, e revelou que o espaço está sempre proporcionando música boa e um cardápio incrível aos clientes.

“Estamos comprometidos em oferecer uma experiência única no Paris Garden, combinando música de qualidade e um cardápio incrível para nossos clientes. A surpresa do show do Wanderley Andrade é apenas um exemplo do nosso compromisso em proporcionar momentos memoráveis aqui. Queremos que todos sintam a magia do lugar sempre que nos visitam”, disse Marcos Diniz ao ContilNet.

O show aconteceu no Paris Garden em Rio Branco, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 1816. Veja vídeo e fotos cedidos exclusivamente para nossa coluna.