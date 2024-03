“Agora encontrei uma casa que me quer”, diz Bocalom sobre filiação no PL

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, se prepara para desembarcar no PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que chega ao Acre nesta quinta-feira (21).

No Aeroporto de Rio Branco, à espera do ex-presidente e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o prefeito comentou a decisão de deixar o Progressistas, partido que foi eleito em 2020, para disputar uma reeleição pelo PL.

“Essa noite eu não vou dormir. Estou bastante feliz e satisfeito. Mas também triste porque eu saí do PP. Porque eles pediram para eu sair, não teve jeito. Mas estou feliz, sei que encontrei uma casa que me quer de verdade. E é uma casa que representa aquilo que eu sempre fui, a nossa verdadeira direita”, disse Bocalom ao ContilNet.

A filiação de Bocalom no PL está prevista para acontecer nesta sexta-feira (22), na Praça da Revolução, em frente à Prefeitura de Rio Branco, com a presença do ex-presidente.

Além do prefeito, cerca de outras 100 pessoas deverão se filiar ao partido de Bolsonaro, entre elas, secretários e vereadores da capital.