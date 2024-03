Após uma semana interditada pela enchente, Ponte Metálica de Brasiléia é reaberta; VÍDEO

Com a vazante do Rio Acre em Brasiléia, a Prefeitura do município começa a se recuperar da maior enchente de sua história. Nesta sexta-feira (1), a Ponte Metálica, que ficou totalmente submersa, foi reaberta após uma semana.

A decisão surgiu após uma segunda análise feita em conjunto com o Departamento de Estradas e Rodagens (Deracre). A princípio, a passagem de carros pequenos foi priorizado. Em seguida, foi liberado a passagem de caminhões com donativos para o município.

“A Ponte vai ser liberada mas com alguns critérios. Começar com os carros pequenos, depois os carros que estão com donativos, gradativamente. Eu gostaria de pedir a compreensão dos senhores, porque eu sei que há uma demanda reprimida, dos dois lados da cidade”, disse a prefeita Fernanda Hassem.

O governador Gladson Cameli já havia anunciado que a ponte iria passar por uma avaliação da sua estrutura.

“Eu determinei que técnicos e engenheiros de cálculos e estrutura fossem lá. A ponte com certeza deve ter tido a estrutura danificada. Nós temos que prevenir e tomar as medidas necessárias Eu não posso é deixar uma situação daquelas que pode acontecer um desastre. Imagina se aquela ponte cai?”, disse o governador.