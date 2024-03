Gladson diz que Ponte Metálica de Brasiléia deve passar por vistoria por conta da enchente do Rio Acre

Com o Rio Acre em Brasiléia começando a vazar, uma das preocupações do governo do Estado agora é com a situação da Ponte Metálica José Augusto, que ficou submersa com a enchente recorde deste ano no município.

O governador Gladson Cameli informou que a estrutura da ponte, que liga Brasiléia a outro município acreano, Epitaciolândia, vai passar por uma vistoria, a pedido dele.

“Eu determinei que técnicos e engenheiros de cálculos e estrutura fossem lá. A ponte com certeza deve ter tido a estrutura danificada. Nós temos que prevenir e tomar as medidas necessárias Eu não posso é deixar uma situação daquelas que pode acontecer um desastre. Imagina se aquela ponte cai?”, disse o governador.

Cameli também aproveitou para falar sobre a Ponte Metálica de Rio Branco, que foi reaberta nesta semana após quase um ano fechada. O governador foi questionado se a ponte poderia ser fechada mais uma vez com o aumento do Rio Acre na capital.

“Isso vai depender muito do aumento do nível das águas. Na parte que diz respeito a manutenção, ela foi vencida. Mas se colocar em risco a população, na mesma hora a gente manda fechar novamente”.