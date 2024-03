Concurso MPU: categoria prevê edital com cargos de todas as áreas

O novo concurso MPU deve abranger todos os cargos da estrutura do Ministério Público da União. O assunto foi abordado em reunião do secretário-geral adjunto do órgão, Paulo Santiago, com o diretor executivo do SindMPU, Renato Cantoni. Na ocasião, foi informado à categoria que a Administração está na fase final de preparação dos quantitativos de vagas. O concurso promete abranger todas as categorias de cargos.

Isso inclui o cargo de técnico em Administração e analista de Direito, presentes no concurso último concurso MPU de 2018. O fato do MPU ter concurso válido, até 27 de setembro deste ano, para essas duas carreiras, não impede o órgão de publicar um novo edital.

Isso porque, seguindo a legislação, o Ministério Público da União só precisa aguardar o fim da validade do último concurso para convocar os aprovados.

A tendência é que o órgão publique o edital antes de setembro e, ao chegar na fase de convocações, já tenha o edital de 2018 encerrado.

As informações foram confirmadas à reportagem da Folha Dirigida por Qconcursos nesta quinta-feira, 7, pelo próprio diretor executivo do Sindicato Nacional dos Servidores do MPU, CNMP e ESMPU (SindMPU), Renato Cantoni, que esteve na reunião com o secretário-geral adjunto do MPU, Paulo Santiago.

“Na reunião ele nos informou que haverá concurso para todas as áreas e todos os cargos. Estamos esperando que saia o mais rápido possível”, disse.

De acordo com Renato Cantoni, não foi informado se o edital será publicado no primeiro semestre. Isso porque a Secretaria-Geral está levantando o quantitativo de vagas para cada cargo. Mas o concurso está confirmado para este ano (2024).

Veja requisitos e remunerações do concurso MPU

Atualmente, os cargos de técnico e analista do Ministério Público da União têm como requisito o nível superior completo.

No final de dezembro, após a derrubada do veto pelo Congresso Nacional, o presidente Lula sancionou a Lei 14.591/2023, que define o nível superior como escolaridade exigida para os cargos de técnico do MPU.

A partir disso, o próximo concurso já deve cobrar nível superior para as vagas de técnico e não mais o nível médio.

As remunerações foram reajustadas em 2024 e passaram para os seguintes valores:

técnicos do MPU : R$8.529,64, sendo R$3.554,02 de vencimento básico e R$4.975,64 de Gratificação por Atividade do Ministério Público da União (GAMPU); e

: R$8.529,64, sendo R$3.554,02 de vencimento básico e R$4.975,64 de Gratificação por Atividade do Ministério Público da União (GAMPU); e analistas do MPU: R$13.994,76, sendo R$5.831,15 de vencimento básico e R$8.163,61 de Gratificação por Atividade do Ministério Público da União (GAMPU).

Resumo concurso MPU

Instituto: Ministério Público da União

Situação atual: comissão formada

Banca: em definição

Cargos: técnicos e analistas

Vagas: em definição

Remuneração: R$8.046,84 a R$13.202,62

Inscrições: em definição

Data da prova objetiva: em definição

Concurso MPU deve ter vagas para Polícia Institucional

Uma das áreas contempladas no concurso é a de Polícia Institucional do MPU, que foi criada na gestão do então procurador-geral da República, Augusto Aras.

Atualmente, o cargo de policial do MPU tem como requisito o nível superior e a Carteira Nacional da Habilitação (CNH) na categoria D.

O SindMPU já fez um pedido para que esse requisito seja reduzido para a categoria B.

“Com isso, vamos ampliar a concorrência e, principalmente, atrair que mais mulheres participem do concurso”, disse o diretor executivo do SindMPU, Renato Cantoni.

Desde meados do ano passado, uma comissão organizadora do concurso MPU já está formada. O grupo, inclusive, já recebeu propostas de bancas para aplicação das provas da seleção.

O Cebraspe foi contratado como organizador nos últimos seis concursos MPU. Desta forma, a banca é uma das mais cotadas para ficar à frente da próxima seleção.

Prepare-se para as provas do MPU!