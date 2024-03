Corpo de empresária que morreu em acidente aéreo deve chegar ao Acre na madrugada

O corpo de Suanne Camelo, 30 anos, uma das vítimas do acidente aéreo em Manoel Urbano, que faleceu na última quarta-feira (27) em Manaus, capital do Amazonas, deve chegar ao Acre na madrugada desta sexta-feira (28).

As informações foram repassadas pela família da vítima ao ContilNet, que levantou, ainda, a possibilidade do corpo de Suanne ser velado na capital acreana, Rio Branco, no entanto, o local ainda não está definido.

O corpo da empresária permanece no Instituto Médico Legal (IML), em Manaus, de onde deve ser levado à funerária e posteriormente, transladado até o Acre.

Suanne é uma das sete vítimas do acidente aéreo, acontecido no dia 18 de março, em Manoel Urbano. Ela ficou em estado grave e teve 80% do corpo queimado. Ela chegou a ser transferida para o Centro de Referência em Assistência a Queimados de Alta Complexidade do Amazonas, por meio do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) na madrugada de sábado, 23 de março, no Hospital 28 de Agosto, em Manaus.

Ela é a segunda vítima fatal do acidente. A primeira foi o empresário peruano Sidney Holey, que morreu ainda no local da queda.