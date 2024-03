Davi do BBB faz cantor acreano bombar e artista vira notícia no portal Leo Dias; confira

O cantor acreano, Heitor Costa, virou destaque na noite desta quinta-feira (14) no portal Leo Dias, que comentou sobre a sua projeção nacional após ser um dos artistas preferidos do participante Davi, do Big Brother Brasil (BBB).

Uma das revelações da música nos últimos anos no Brasil, o cantor e natural de Rio Branco, no estado do Acre. Ele iniciou sua carreira artística em setembro de 2021 e vem conquistando um público cativo em todas as suas apresentações pelo Brasil.

O artista ultrapassou nos últimos dias a marca de 245 milhões de plays totais nos streamings de música. Hoje, aos 21 anos, o acreano de origem, mas sergipano de coração, viralizou nacionalmente com a música “Pássaro Noturno” e promete super novidades aos fãs com seu próximo projeto,” escreveu o portal Leo Dias que traz também uma entrevista com o artista acreano.

“Sou muito grato por tudo que conquistei até agora e estou batalhando para crescer cada vez mais e conseguir levar meu som para todo o mundo. A música é o que me move, sempre foi assim. Tenho uma equipe, fãs e família incríveis que me apoiam a cada passo”, disse ele ao portal LeoDias. Veja a entrevista completa, clique aqui.

Nascido em 27/12/2002, Heitor Antônio Silva Feitosa Araújo da Costa, mais conhecido como ‘HC’ ou Heitor Costa, tem 21 anos, filho do casal Edneide da Silva e Donald da Costa, nasceu em Rio Branco e teve toda sua infância no bairro Sobral, junto com a irmã mais velha, Emylaine Fernanda.

Com apenas 20 anos, o jovem de Rio Branco já acumula mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e milhões de plays em suas músicas nas plataformas digitais. Heitor Costa ganhando os corações dos públicos de Sergipe, Bahia e Alagoas e fazendo participações especiais com vários cantores do momento.