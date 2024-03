Dengue: em pouco mais de 2 meses, Acre já tem mais de 50% do total de casos notificados em 2023

O aumento de casos de dengue tem sido registrado em diversas regiões do país e preocupado as autoridades. No Acre, as notificações de novos casos tiveram um aumento significativo, o que fez com que o estado decretasse situação de emergência.

De acordo com os dados do painel de monitoramento de casos de dengue, no Observatório em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), o Acre já notificou 15.917 casos em menos de três meses. Esse número equivale a 50,6% do valor total de 2023, que foram notificados 31.440 casos em todo o ano.

Com dados atualizados já nesta terça-feira (12), apenas em março já foram notificados 238 casos. O painel também detalha as notificações dos meses anteriores e mostra que em janeiro foram 11.755 notificações e 3.924 em fevereiro. Rio Branco lidera o número de notificações com 7.449. Em segundo lugar, está Cruzeiro do Sul, com 3.513 e Brasiléia, com 1.614.

Segundo o painel, o número de notificações em 2024 já ultrapassou o número total de casos notificados em 2022, que foram 9.098 notificações.

Vacina contra dengue

Em resposta ao aumento do número de casos, o Governo do Acre iniciou a vacinação contra a dengue em crianças de 10 e 11 anos no dia 16 de fevereiro. Já no dia 26 de fevereiro, A vacinação contra a dengue teve público-alvo ampliado. Agora, o público são crianças de 10 anos a adolescentes de 14 anos, 11 meses e 29 dias.

A faixa etária foi identificada como a mais susceptível a hospitalizações decorrentes da doença, dentro do grupo de 6 a 16 anos. Segundo o governo, a logística de distribuição das vacinas já está em curso com o trabalho das equipes do Programa Nacional de Imunizações no Acre (PNI/AC).