Dentista que escondeu dinheiro em rotatória terá que apresentar plano de conserto e pagar reforma

O dentista Júnior Nascimento, que ficou conhecido após postar em suas redes sociais que teria escondido R$ 2 mil no jardim de uma rotatória na capital acreana, no dia 10 de março, terá que apresentar um plano de conserto e arcar com os gastos da restauração do local.

Júnior teria escondido a quantia na rotatória da Havan, estrada do Calafate, e centenas de pessoas foram até o local procurar pelo “tesouro” escondido. Na caçada, o jardim foi pisoteado, plantas foram arrancadas e veículos estacionados no gramado.

Segundo apurado pelo site Agazeta do Acre, durante reunião com o secretário municipal de Meio Ambiente (Semeia), Carlos Nasserala, o dentista foi notificado e deverá informar se deverá restaurar o espaço por conta própria ou se irá utilizar mão de obra da prefeitura. Após ser apresentado, o plano de conserto deverá ser analisado e Júnior deverá custear os serviços.

Após o ocorrido, o dentista se manifestou e disse que não incentivou as pessoas a danificarem o patrimônio público, e que teve uma intenção benéfica de ajudar em meio à crise vivida na capital acreana por conta da enchente do Rio Acre.

Em entrevista ao ContilNet o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, criticou a atitude de Júnior. ““O pior de tudo é que ele colocou em risco a vida de pessoas, pois teve pessoa que arrancou cano, fios, sujeitos a morrerem eletrocutados. Um cidadão desse não pensou na hora de fazer essa ação. Ficamos triste e pedimos que a população não faça isso”, pontou.