Enchente já deixa 80% da área comercial de Tarauacá embaixo d’água; veja a situação

O Rio Tarauacá segue subindo e já deixa cerca de 80% do centro comercial da cidade embaixo d’água nesta sexta-feira (1). De acordo com a última medição, divulgada na última quinta-feira (29), o manancial já havia alcançado a marca de 10,72 metros.

A cota de transbordamento do Rio Tarauacá é de 9,50m na cidade. Vídeos que circulam na internet mostram grande parte das ruas tomadas pelas águas do manancial.

Na manhã desta sexta-feira chove muito no município, o que pode agravar ainda mais a situação das famílias atingidas pelas águas.

Em um dos vídeos publicados na página no Instagram Nóis na Net, é possível ver a situação da rua principal do Bairro Novo, tomada pela correnteza forte das águas. Não há informações quanto a medição atual do manancial. Veja o vídeo: