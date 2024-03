Felipão deixa o Atlético-MG

Em uma reviravolta que agitou o cenário esportivo nacional, o Atlético Mineiro anunciou nesta quarta-feira (20) uma mudança significativa no comando técnico da equipe. Luiz Felipe Scolari, mais conhecido como Felipão, deixa o cargo de técnico do Galo, encerrando um período de gestão que começou em junho de 2023. A decisão do clube vem após uma série de resultados abaixo do esperado e desgastes na relação entre torcida e treinador.

Os detalhes em torno da saída de Felipão foram oficializados em uma reunião na Cidade do Galo, com a presença do presidente Sérgio Coelho, que conversou diretamente com o agora ex-treinador do Atlético-MG. A decisão sucede uma reunião entre membros do Comitê de Futebol do clube, que deliberou sobre o futuro de Scolari no comando técnico.

Qual o legado de Felipão no Atlético-MG?

Durante seu tempo à frente do Atlético-MG, Felipão acumulou 41 jogos, com uma campanha de 19 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. No ano de 2024, embora o desempenho tenha sido instável, ele conseguiu levar o time à final do Campeonato Mineiro, após uma emocionante série contra o América MG.

Apesar da recente eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro pelo América MG, a equipe conseguiu avançar para a final contra o Cruzeiro, graças ao resultado agregado a seu favor. Esta partida marcou o último jogo de Scolari no comando do Galo.

Quais os próximos desafios para o Atlético-MG?

O Atlético Mineiro tem pela frente desafios importantes em 2024, competindo em torneios de grande prestígio como a Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. A equipe busca melhorar a performance do ano anterior, onde conseguiu um terceiro lugar no Brasileirão sob a gestão de Felipão.

A estreia na Libertadores promete ser um grande desafio, com o Atlético enfrentando o Caracas, da Venezuela, fora de casa. O primeiro embate no Campeonato Brasileiro será contra o Corinthians, outro momento crucial para a equipe iniciar com o pé direito na competição.

O que esperar do futuro sem Felipão?

Com a saída de Felipão, especula-se sobre o futuro técnico que assumirá o comando do Atlético Mineiro. A experiência e a trajetória de Scolari no futebol são inegáveis, marcadas por títulos importantes e uma carreira extensa que começou em 1982. O técnico deixa um legado recheado de conquistas, incluindo uma Copa do Mundo, duas Libertadores, entre outros títulos expressivos.

Este momento de transição é crucial para o Atlético-MG, que busca retomar a confiança e encontrar um caminho de vitórias e conquistas. A direção do clube e os torcedores estão atentos às próximas movimentações, ansiosos por um futuro promissor e por decisões que reflitam o compromisso do Galo com a excelência no futebol.