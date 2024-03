Fugitivos acreanos podem estar armados com fuzil, suspeitam autoridades; PF oferece recompensa

Os acreanos que fugiram do presídio federal em Mossoró (RN) e há 18 dias dão trabalho a mais de 500 homens das forças de segurança que os procuram na divisa do Ceará e do Rio Grande do Norte, Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, podem estar armados de fuzis. A suspeita parte de autoridades que atuam na caçada aos fugitivos.

A suspeita foi aventada a partir do encontro de munições desse tipo de arma no esconderijo em que os dois se abrigaram por oito dias na zona rural de Baraúna, no Rio Grande do Norte. O responsável pelo terreno foi preso suspeito de auxiliar a dupla durante a fuga.

Uma fonte citada pelo Portal de Notícias Metrópoles, de Brasília, informou, que um forte efetivo policial se concentra na região de Vila Nova II, zona rural de Baraúna, desde a noite de quinta-feira (29). As buscas por Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça chegam ao 18º dia neste sábado (2), sem que haja informações concretas sobre o paradeiro de ambos.

As forças de segurança pagam R$ 15 mil por informações que possam levar à prisão de cada um dos suspeitos. Já há informações de que, se não houver a captura nos próximos dias, o valor da rcompensa vai aumentar.