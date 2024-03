Gladson convoca reunião após a Semana Santa para definir futuro do Progressistas

Nesta semana, o governador Gladson Cameli disse que convocou uma reunião com toda a cúpula do Progressistas em Rio Branco, que deve ocorrer após a Semana Santa, no final deste mês, para tratar sobre o futuro do partido nas eleições de 2024.

Presidente estadual do Progressistas, Gladson afirmou que qualquer decisão sobre os caminhos do partido, será tratado com todos os membros. Mesmo assim, o governador voltou a afirmar que por ele, o secretário de Governo, Alysson Bestene, segue com candidatura a prefeito de Rio Branco de pé.

A fala de Gladson colocou um ponto final nas especulações de que o nome de Alysson teria sido rifado dentro do partido.

“Eu não trabalho com boatos. Trabalho com a realidade. Eu estou focado na administração governamental. Estou convocando uma reunião após a Semana Santa para tratarmos. Atitudes do governador não tem nenhuma. Não tem nada de retirada. Eu só estou aguardando que o partido se reúna para que a gente possa tomar as decisões que seja boa para toda a sociedade”, disse.

Mesmo deixando claro o apoio a Alysson, o governador disse que não deverá interferir nas decisões do partido.

Além disso, fontes ligadas ao Palácio Rio Branco disseram à coluna que na reunião, Gladson irá oficializar a indicação do nome de Minoru Kinpara como candidato a vice-prefeito na chapa de Alysson. O atual presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour já foi designado para elaborar o plano de governo da candidatura de Bestene.