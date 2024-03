Homem suspeito de ter baleado adolescente na nuca é preso após tentar fugir da PM

A tentativa de homicídio ocorreu na tarde desta quinta-feira (21), na rua Eldorado, no bairro Belo Jardim 2, segundo distrito de Rio Branco (AC).

Um adolescente de 15 anos que caminhava em via pública foi atingido com um tiro na nuca. Pessoas relataram ter escutado um disparo de arma de fogo e, ao sairem na rua para verificar o que havia ocorrido, encontraram um jovem caído ao solo sangrando bastante. Imediatamente, o Samu foi informado, uma viatura de suporte básico chegou rapidamente ao local e os socorristas prestaram os primeiros socorros enquanto o apoio da ambulância de suporte avançado chegava. Foram mais de 30 minutos tentando estabilizar a vítima até a condução para o Pronto-Socorro da capital.

O médico plantonista do Samu, Dr. Manoel Neto, informou que o adolescente foi alvejado com um disparo de arma de fogo na região da nuca, com orifício de entrada e saída, perdeu muito sangue e seu quadro clínico é gravíssimo.

Horas após o crime ter ocorrido, policiais civis da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), realizaram diligências pelo bairro Belo Jardim 2, na tentativa de descobrir o autor do crime, e tiveram a informação de que um homem identificado como Lucas Lima dos Santos estaria em uma distribuidora localizada na rua Airton Sena, em posse de uma arma de fogo. Quando os policiais se aproximaram, o acusado esboçou reação e não quis prestar esclarecimentos. Nesse momento, uma equipe da Força Tática do segundo batalhão foi acionada e, logo que os militares chegaram, o suspeito sacou a arma da cintura, correu e entrou dentro da distribuidora.

Os policiais pediram autorização ao proprietário e logo conseguiram conter Lucas, que tinha escondido a arma dentro do estabelecimento. Ao realizarem a busca, os policiais encontraram uma arma de fogo artesanal, calibre .38, com quatro munições intactas.

Foi dado voz de prisão em flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo, e após uma breve consulta via sistema judiciário, a polícia descobriu que o acusado possuía um mandado de prisão em seu desfavor expedido pela vara de execuções penais e penas alternativas da comarca de Rio Branco, pelo crime de roubo na Lei: 2848, art 157 do código de processo penal.

Após ser preso, Lucas foi conduzido até a Delegacia de Investigação Criminal (DEIC) e logo em seguida foi transferido para a Delegacia de Flagrantes.

O Delegado Plantonista Gustavo Neves, conversou com nossa equipe de reportagem sobre o ocorrido, e disse que Lucas é o principal suspeito da tentativa de homicídio contra o adolescente, e a arma apreendida foi usada para cometer o crime.

Lucas Lima dos Santos agora permanece preso e à disposição da justiça.