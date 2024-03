Um adolescente de 15 anos foi alvejado com um tiro na nuca nesta quinta-feira (21), no bairro Belo Jardim, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações, o adolescente foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado para o Pronto-Socorro de Rio Branco, entubado e em estado grave.

Ainda de acordo com informações, o autor do crime fugiu. A Polícia Militar foi acionada e várias guarnições estão no local.

Matéria em atualização

