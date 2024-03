Justiça determina 2 vezes que Boulos apague post de pesquisa eleitoral

São Paulo – A Justiça Eleitoral determinou, em dois processos distintos, que o deputado federal Guilherme Boulos (PSol-SP) retire do ar, em até 24 horas, postagens sobre pesquisa de intenção de votos à Prefeitura de São Paulo sob pena de multa diária de R$ 10 mil em cada ação.

As duas decisões foram publicadas pelo juiz Antonio Zorz nesta quarta-feira (6/3), acatando pedidos feito pelo PSB, partido da também deputada e pré-candidata Tabata Amaral, e do MDB, partido do prefeito Ricardo Nunes.

Nos dois casos, as siglas reclamam de uma montagem publicada por Boulos no Instagram e no Facebook celebrando o fato de ter ficado numericamente à frente na pesquisa Real Time Big Data, encomendada pela Record e divulgada nessa segunda (4/3), com 34% das intenções de votos.

Tabata surge em terceiro lugar, com 10%, mas não foi citada pelo psolista nas redes sociais. A pesquisa testou três cenários distintos, dois deles incluindo candidatos bolsonaristas: em um, o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), e em outro, o senador Marcos Pontes (PL).

Em posts no Instagram e no Facebook, Boulos celebrou o resultado e, inicialmente, publicou uma montagem com Nunes, Salles, Pontes e o pré-candidato Padre Kelmon (PRD), dizendo liderar contra “qualquer adversário”.

Depois, apagou o post e publicou nova montagem mostrando apenas Nunes, Salles e Pontes, dizendo ter ficado à frente de “qualquer bolsonarista” (veja abaixo). Em nenhuma das duas vezes ele citou Tabata, o deputado Kim Kataguiri (União-SP) e a economista Marina Helena (Rede).

Reprodução/Instagram

Tabata criticou a publicação, chamando o post de “safadeza”, e acionou a Justiça Eleitoral alegando que as postagens de Boulos tiveram a “intenção de manipular e ludibriar o eleitorado”. O argumento foi acolhido pelo juiz Antonio Zorz, que viu a publicação como uma intenção de provocar “desvio” no resultado da pesquisa.

“Em outras palavras, tais vícios podem ensejar desvio na lisura da pesquisa eleitoral e podem ocasionar nefastos efeitos ao sadio trâmite eleitoral que se pretende proteger”, escreveu o magistrado.

Já o MDB, partido de Nunes, também acionou a Justiça Eleitoral com pedido semelhante, alegando “fraude” na publicação de uma montagem com um cenário que não existiu, incluindo Nunes, Salles e Pontes.