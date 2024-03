Rueda se aproxima de Gladson e União Brasil pode desembarcar na base do governador para apoiar Alysson

O União Brasil escolheu um novo presidente nacional na última semana: o advogado Antônio Rueda, irmão do recém deputado federal do Acre, Fabio Rueda. Em meio a uma pré-campanha para Prefeitura de Rio Branco, o parlamentar vem se aproximando do governador Gladson Cameli e ambos rasgaram elogios um para o outro nos últimos dias. O governo quer o União Brasil na base governista e logicamente, sonha que o partido esteja na coligação da chapa de Alysson Bestene. Esse apoio ainda não está sacramentado, já que a sigla está rachada não só no Acre, mas no país todo. Por um lado, o senador Marcio Bittar e o deputado Coronel Ulysses querem que o partido apoie Tião Bocalom na reeleição. Do outro, Alan Rick já anunciou que quer o União Brasil no palanque de Alysson. O final desse imbróglio deve estar justamente na aproximação de Rueda com Gladson. O deputado do Acre tem a vantagem de ter o irmão presidente nacional e o que ele decidir, deverá ser acatado pela Executiva em Rio Branco.

Encontros seguidos

Rueda e Gladson tiveram dois encontros em dois dias seguidos. Oficialmente a reunião foi para debater ações emergenciais sobre as enchentes no Acre. Porém, todos sabem que a Prefeitura de Rio Branco foi pauta.

“Deputado, lhe agradeço. Estamos juntos. Gente, o Rueda me ligou lá no começo da alagação e está com a gente até agora. União é a palavra do momento, e sua atitude, deputado, mostra o compromisso com nosso Estado. Isso não é política, é humanidade! Lhe agradeço”, disse Gladson sobre Rueda.

Mais claro que isso?

Já nesta segunda-feira, em uma reunião na casa de Gladson, mais reservado, o governador voltou a deixar claro que quer trabalhar com Rueda e disse: “Vamos lapidar juntos esse diamante que é o nosso estado”.

Um apoio dos grandes

Se o União Brasil de fato desembarcar na base de Gladson, a candidatura de Alysson Bestene vai ganhar um grande apoio. O partido é uma das maiores siglas do país e domina o Centrão no Senado e na Câmara.

O racha também no Acre

Caso esse seja o caminho, o União Brasil vai estar rachado não só nacionalmente, mas no Acre também. Em Brasília, Luciano Bivar não aceitou a eleição que escolheu Antonio Rueda como presidente e vai judicializar a situação para não deixar a presidência do partido.

Bittar já previa

Esse racha já é previsto pelo senador Marcio Bittar, que havia dito ser natural que o partido fique dividido na disputa pela Prefeitura de Rio Branco.

União Brasil e Progressistas

Já falam nos corredores de Brasília que em 2026 o Progressistas vai tentar uma federação com o União Brasil. Se isso acontecer, vai embaralhar a disputa pelo governo do Estado, que tem possíveis candidatos nos dois partidos: Alan Rick e Mailza.

Rixa

Falando em Alan Rick, o senador foi criticado pelo sociólogo do PT, André Kamai, por deixar de falar que o presidente Lula repassou mais de R$ 20 milhões para a ajuda emergencial aos municípios atingidos pela enchente no Acre. Alan foi chamado de ‘senador jacamim’. Aliás, essa rixa entre os dois ainda deve render muito. Kamai é uma das apostas do PT para disputar uma cadeira na Câmara dos Vereadores de Rio Branco neste ano. O partido não conseguiu eleger nenhum vereador na capital em 2020.

Alvo

Alan é um dos favoritos na disputa pelo governo em 2026. Nos próximos meses ele deverá ser o foco de ataques de partidos oposicionistas. É natural que ele vire alvo.

Holofotes na ministra

É muito bom ver a ministra Marina Silva sendo ouvida e respeitada até pelos políticos adversários, que vivem apedrejando a acreana. Marina foi o maior destaque da visita ministerial à Brasiléia, que levou a equipe do governo federal às áreas atingidas pelas enchentes no Acre.

A maior prefeita da história

É nítido a entrega da prefeita Fernanda Hassem na gestão do município de Brasiléia, que enfrentou a maior enchente da história em 2024. As lágrimas no rosto da prefeita enquanto ela desabafava ao lado dos ministros, mostra que além de uma gestora capacitada, ela é extremamente humana.

Uma estranha no ninho

Antônia Lúcia de uns tempos para cá está em todas as agendas do governo federal no Acre. Membro do Republicanos, partido de oposição ao Governo Lula, a deputada do Acre anda mais próxima da equipe do presidente do que qualquer outro parlamentar da base petista.