Sindsplac divulga edital de abertura do processo eleitoral e convoca assembleia geral

O Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Acre (Sindsplac) divulgou um edital de abertura do processo eleitoral do sindicato. O edital convoca todos os seus associados que estejam em pleno gozo dos seus direitos estatutários a participarem da Assembleia Geral Ordinária de Eleição dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da entidade sindical para o triênio 2024-2027.

A assembleia acontecerá no dia 29 de abril, das 8h às 17h, no auditório da Aleac, na Rua Arlindo Porto Leal, 241, no Centro de Rio Branco. As inscrições para as chapas podem ser realizadas entre às 8h do dia 1 de abril às 17h do dia 10 de abril.

Veja o edital:

EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO ELEITORAL DO SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE – SINDSPLAC.

A Presidente da Diretoria Executiva do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Acre – SINDSPLAC, com sede situada Rua Sabrina Silva, nº 450 – Bairro Floresta Sul, nesta cidade, em conformidade com o Estatuto Social desta entidade, CONVOCA a todos os seus associados que estejam em pleno gozo dos seus direitos estatutários a participarem da Assemblei Geral Ordinária de Eleição dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal desta entidade sindical, referente ao triênio 2024-2027, que se realizará no dia 29/04/2024 (segunda-feira), das 08 (oito) horas às 17 (dezessete) horas, no auditório da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, localizada na Rua Arlindo Porto Leal, nº 241 – Centro, na cidade de Rio Branco (AC), bem como informa aos interessados em concorrerem neste pleito que as inscrições de chapas poderão ser realizadas entre às 08 horas do dia 1º de abril de 2024 e às 17 horas do dia 10 de abril de 2024, com intervalo das 12 (doze) às 14 (quatorze) horas, nos termos do § 1º do art. 56 do Estatuto Social desta entidade, devendo o requerimento de registro de chapa ser entregue conforme estabelecido no art. 55 do mesmo regramento interno. Comunico que após o término do prazo para registro de chapas, será realizada a publicação da relação de candidatos, abrindo-se prazo de 24 (horas) para oposição de impugnação, nos termos do art. 59 em diante do Estatuto Social desta entidade. Por fim, informamos que o Estatuto Social será disponibilizado no mural de informações da Assembleia Legislativa do Estado do Acre e no mural de informações da sede desta entidade, bem como por meio do link: https://drive.google.com/file/d/139lj-tsabTzgDurF6HLv9NadUPztjiiP/view?usp=sharing_eil_se_dm&ts=6602efe3 .

Rio Branco – Acre, 27 de março de 2024.

LIANNA VASCONCELLOS DE SOUZA

PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO SINDSPLAC