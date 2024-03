Vazante do Rio Acre, Dia da Mulher e antecipação de pagamento; veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

SEGUNDA-FEIRA

Após negociação judicial, ‘Tardezinha’ fecha as portas e ex-dono reassume o espaço; saiba detalhes

De acordo com o colunista Alex Thomas, o restaurante e bar ‘Tardezinha’ encerra suas atividades em Rio Branco, no Acre. Segundo o colunista, um dos ambientes mais badalados e comentados da cidade fechou suas portas nesta segunda-feira (4).

Corpo em estado avançado de decomposição é encontrado às margens da BR-317

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado por populares, no final da manhã desta segunda-feira (04), aproximadamente 12 km do município de Senador Guiomard, no sentido ao município de Capixaba, às margens da BR-317, interior do Acre.

TERÇA-FEIRA

De malas prontas, influencer Emily Aguiar deixa o Acre e abre agência de marketing em Floripa

A influenciadora acreana Emilly Aguiar está de malas prontas rumo a Florianópolis, em Santa Catarina. Ela comunicou em suas redes sociais e recebeu uma enxurrada de mensagens carinhosas de despedida. A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, conversou com Emily Aguiar nesta segunda-feira (4), que revelou em primeira mão o seu novo destino e os motivos da mudança. A influeciadora deve deixar o Acre em abril.

Apresentador de TV salva adolescente de afogamento em enchente no Acre e vira herói

O apresentador de TV no Acre Zezinho Kennedy viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (4) após salvar um adolescente de 16 anos de um afogamento próximo à Gameleira, no Centro de Rio Branco.

QUARTA-FEIRA

Forte chuva deixa Estrada do Calafate debaixo d’água; enxurrada invade condomínio

Com a forte chuva que atingiu a capital acreana desde a madrugada desta quarta-feira (6), a Estrada do Calafate foi invadida pelas águas.

Governo anuncia antecipação do pagamento de gratificações e adicional de férias para servidores

O governador Gladson Cameli anunciou nesta quarta-feira (6), por meio de suas redes sociais, que vai antecipar a liberação do adicional de férias e as gratificações de fim de ano para funcionários públicos atingidos pela enchente.

QUINTA-FEIRA

VÍDEO: carro invade conveniência tradicional de Rio Branco e clientes entram em pânico; ASSISTA

Um carro modelo Jeep invadiu a conveniência Pão de Queijo, localizada num posto de gasolina que fica entre a Avenida Ceará e a Nações Unidas, em Rio Branco, na noite desta quarta-feira (7).

Quem é Sula Ximenes, a primeira mulher a assumir a presidência do Deracre em 60 anos

Na edição do Diário Oficial desta quinta-feira (7), o governador oficializou a saída de Sócrates Guimarães da presidência do Deracre e a escolha de Sula Ximenes para assumir o cargo.

SEXTA-FEIRA

Quem são as mulheres mais influentes do Acre? Veja as 20 escolhidas na coluna Douglas Richer

A presença feminina tem ganhado destaque em diversas áreas e setores da sociedade. Como consequência do excelente trabalho desempenhado, diversas mulheres se destacam como as mais influentes do Acre.

Com vazante do Rio Acre, Gameleira e ruas no Centro de Rio Branco são liberadas para tráfego de veículos

O Rio Acre vem apresentando vazante significativa desde a última quarta-feira (6), na capital acreana. Na manhã desta sexta-feira (8) o manancial marcou 17,05 na última medição, feita às 9h pela Defesa Civil, fazendo com que o calçadão da Gameleira e outras ruas no entorno voltassem a ficar secos novamente.