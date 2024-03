VÍDEO: após vazante do Rio Acre, jacaré é registrado durante “passeio” em mercado de Rio Branco

Com a cheia dos rios acreanos, é comum o aparecimento de animais silvestres em áreas urbanas. Nos últimos dias, vários registros de animais surgindo em meio à ruas, casas e outros lugares tem chamado a atenção.

Na noite da última sexta-feira (8), foi a vez de um jacaré visitar o mercado do Bairro Quinze, no Segundo Distrito de Rio Branco. O animal foi filmado por uma pessoa que passava pelo local enquanto ele caminhava tranquilamente.

O Bairro Quinze foi um dos dezenas de bairros que foram atingidos pela enchente do Rio Acre, na capital acreana, que chegou a marcar 17,89 metros, a segunda maior cheia do manancial na história de Rio Branco.

Com a vazante do rio, as ruas de vários bairros na capital ficaram tomadas pela lama e entulhos. Além da aparição de animais, como o jacaré, muito como na Amazônia. As imagens foram publicadas na página do Instagram da boleira Jeane Almeida, confira: