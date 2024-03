VÍDEO: confusão durante protesto na AC-40 termina com PM utilizando spray de pimenta em manifestantes

Durante protesto de moradores e produtores na AC-40, região do Segundo Distrito de Rio Branco, na manhã desta segunda-feira (18), uma confusão entre manifestantes e a Polícia Militar culminou no uso do spray de pimenta para tentar conter o grupo.

Na manifestação, os populares interditaram a via, o que ocasionou um congestionamento quilométrico nos dois sentidos da pista.

A confusão começou quando algumas pessoas tentaram furar o bloqueio, dando início a um conflito. Nas imagens feitas pela equipe da TV Tribuna, um grupo aparece tentando conter dois homens caídos ao chão.

Para conter a confusão, os militares utilizaram spray de pimenta, dispersando as pessoas. Os manifestantes fecharam o local desde as primeiras horas desta segunda-feira.

Veja o vídeo: