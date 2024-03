Vídeo mostra jovens pulando de ponto de ônibus que desaba em meio a enchente na Sobral

Um vídeo que circula nos grupos de WhatsApp na noite desta quarta-feira (6) mostra um grupo de jovens pulando de um ponto de ônibus que desaba em meio a enchente na região da Sobral, em Rio Branco (AC). As imagens foram capturadas por um morador da região.

Os envolvidos foram avistados nas proximidades do ponto de ônibus, aparentemente se divertindo com a situação do bairro, que é atingido pelo transbordamento das águas do rio Acre.

Mesmo com a parada destruída, os jovens ficam dançando e pulando nas águas. Segundo informações apuradas pelo ContilNet, os envolvidos caso sejam identificados podem responder por crime de depredação do patrimônio público, que prevê detenção de seis meses a três anos e multa.