Ator de The Chosen conta seu testemunho de encontro com Deus; veja o vídeo

O ator americano Nick Shakoour interpreta Zebedeu, o pai dos Apóstolos Tiago e João, na série The Chosen, uma série que fala sobre a vida de Jesus e seus seguidores, e que vem ganhando cada vez mais a atenção de cristãos e não-cristãos. Nick que o diga, já que seu testemunho está ligado ao seu trabalho na série.

Seu agente conversou ele sobre estrelar a série The Chosen, mas ele hesitou por um longo tempo e rejeitou três ofertas antes de, finalmente, aceitar. Ele se questionou sobre alguns pontos quando recusou as propostas:

O primeiro foi o próprio papel que lhe foi oferecido. Na série ele seria Zebedeu, pai dos apóstolos Tiago e João, um pescador de cinquenta e poucos anos, quando ele tinha apenas 30 anos.

E o segundo foi o medo de que participar de uma série religiosa pudesse fechar algumas portas para ele na indústria cinematográfica.

E o segundo foi o medo de que participar de uma série religiosa pudesse fechar algumas portas para ele na indústria cinematográfica.

Em meio a tantos questionamentos, parece que Deus tinha um plano para ele, que nem imaginava. Nick conta que, apesar de ter sido educado na religião ortodoxa grega, ele não a praticava há anos e sua vida como ator não caminhava dentro de uma vida de fé.

Mesmo depois de tanto questionar e recusar três ofertas, ele aceitou finalmente o papel e filmou as três primeiras temporadas antes de sofrer uma “conversão meteórica”, como contou em artigo publicado no Washington Times.

“Para ser sincero, desde que conheci Deus no Texas, no final da terceira temporada, estou grato por tudo, mas não me dá nenhuma glória ser elogiado por este papel de Zebedeu”. E continuou: “Estou mais animado sobre como a série afeta as pessoas, o que, no caso, é algo que me beneficia. Deus veio e queimou tudo”.

O ator contou que, caminhando para o fim das filmagens da terceira temporada, em uma manhã chegou ao set e sentiu-se como tendo um enorme buraco negro dentro de si.

“Ouço uma voz em meu coração: ‘Se você não pedir ajuda a Deus agora, as coisas vão dar errado’. A próxima coisa que sei é que estou gritando por dentro: ‘Deus, minha alma está perdida há muito tempo e agora preciso de você. E eu não preciso apenas de você, preciso do que você e Jesus têm para me oferecer”.

Durante o dia, Nick continuou com suas atividades, mas ele conta que o dia passou com dificuldade. No período da tarde, Nick acompanhou parte da equipe em uma conferência sobre a Igreja, que terminou com uma vigília de oração. Foi quando os seus amigos impuseram-lhe as mãos e começaram a rezar por ele. Foi então que o ator diz que sentiu que um fogo o consumiu e o renovou.

“Como se fosse eu, mas não era mais eu”. Ele continuou tentando explicar sua experiência: “Quinze anos de decepções e traumas emocionais foram apagados em dois minutos, e toda a raiva que havia em mim desapareceu de uma vez”.

Depois deste encontro com Deus, o ator passou a ter a certeza de que precisava testemunhar sobre aquilo que viveu.

“Conheci Deus. Conheci o Criador de todo o universo. E agora, o que acontece? Eu guardo isso para mim? Não posso varrer para debaixo do tapete o que Ele fez”.

Se vivemos uma experiência com Deus, se temos um testemunho, é preciso contar a todos, para que mais pessoas se abram a conhecê-Lo.

“Cheguei a um ponto em que posso falar sobre a minha carreira de ator o tempo todo, ou falar sobre isso. E esse sentimento forte é o que tenho para compartilhar. Especialmente depois do que o mundo passou nos últimos dois anos e de toda a escuridão que parece ter surgido. Tenho que dar testemunho de que conheci a Deus, não posso guardar isso para mim mesmo”.

Lançamento da 4ª Temporada de The Chosen no Brasil

Com o intuito de “apresentar o Jesus autêntico para o maior número possível de pessoas no Brasil”, e lançar a 4ª Temporada da série no país, a produtora responsável pela obra vai exibir nos cinemas, a partir do dia 21 de março, os dois primeiros episódios desta nova temporada.

Para adquirir os ingressos, os interessados devem acessar o site osescolhidos.tv/cinemas ou procurar uma bilheteria dos cinemas parceiros mais próximo.

Esta ação já aconteceu em agosto do último ano, quando o diretor da série, Dallas Jenkins e sua esposa Amanda Jenkins, co-criadora da série, estiveram em solo brasileiro para o lançamento da terceira temporada de The Chosen, o evento contou com première e na oportunidade os dois episódios da terceira temporada foram exibidos no cinema.