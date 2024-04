Banca divulga local de provas do concurso da prefeitura; certame acontece no próximo domingo

O Instituto Verbena, banca organizadora do concurso público da prefeitura de Rio Branco, divulgou nesta terça-feira (16) os locais e horários das provas do certame, que acontece no próximo domingo (21).

As provas acontecem no próximo domingo/ Foto: Juan Diaz, ContilnetCom dois editais abertos, o concurso oferta de 1.267 vagas, sendo 630 vagas imediatas. As demais 637 são para cadastro reserva. Os cargos são de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Os salários vão de R$ 1.400,00 a R$ 12.000,00. De acordo com os documentos, os aprovados no certame da Prefeitura Municipal estarão sujeitos a jornadas de trabalho de 20 a 40 horas por semana.

VEJA MAIS: Prefeitura define banca de concurso que vai ofertar mais de 1 mil vagas; veja detalhes

Entre os cargos estão: administrador, assistente social, educador físico, biomédico, enfermeiro, engenheiro, psicólogo, professor, assistente de creche, técnico agrícola, técnico de enfermagem, técnico em radiologia, merendeira, motorista, agente de endemias, operador de máquinas etc.

Para consultar seu local da prova, o candidato deve acessar o site do Instituto Verbena, e clicar na aba Portal do Candidato.