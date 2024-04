Bocalom cria comitê de Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima em Rio Branco; entenda

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), desta quarta-feira (17), o Comitê Intersecretarial de Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima (COIMAMC).

O novo comitê nasce com o intuito de promover a articulação e a integração dos órgãos e entidades da Administração Pública, para que possam propor e acompanhar a implementação de ações e políticas públicas municipais compatíveis com a Política Nacional sobre as Mudanças do Clima (PNMC).

O COIMAMC terá como estrutura, a presidência, o plenário e a secretaria Executiva, e será composto por representantes dos seguintes órgãos:

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), Secretaria Municipal de Planejamento (Seplan), Secretaria Municipal de Educação (Seme), Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), e Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Secretaria Municipal de Cuidados Com a Cidade (SMCCI), Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SMDTI), Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBtrans), Secretaria Municipal da Casa Civil (SMCC), Secretaria Municipal de Agropecuária (Seagro), Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra).

Confira o decreto: