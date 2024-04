Chegada de onda polar diminui temperatura e causa chuvas no Acre; veja previsão da semana

A semana no Acre será de chuvas intensas, causadas pela chegada de uma onda polar que deixará o tempo instável. É o que aponta a previsão publicada no site “O Tempo Aqui”, pelo pesquisador Davi Friale.

Já nesta terça-feira (16) e quarta-feira (17), haverá altas chances de temporais, que podem ser acompanhados de raios e ventanias. Apesar da chegada da segunda onda polar do ano, o pesquisador alerta que não se trata do fenômeno na friagem, mas que deixarão as temperaturas amenas.

“Essa segunda onda polar deixará as temperaturas mínimas, ao amanhecer de quinta-feira e sexta-feira, entre 19 e 22ºC, no leste e no sul do Acre, e entre 21 e 24ºC, no oeste do estado. Já as temperaturas máximas, durante a tarde de quarta-feira e quinta-feira, ficarão entre 24 e 27ºC, em Rio Branco e Brasileia, e entre 26 e 29ºC, em Cruzeiro do Sul e Tarauacá”, diz a previsão.

Ainda de acordo com a previsão, a quarta-feira será de ventos fortes, com céu encoberto. Já na quinta-feira (18), o dia permanece com temperaturas amenas, podendo ocorrer garoa e chuvas fortes no Vale do Juruá.

Na sexta-feira (19), o calor retorna ao estado e as temperaturas mínimas ficam entre 20ºC e 23ºC, enquanto as máximas oscilam entre 28º e 31ºC.