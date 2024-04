Com 640 vagas, inscrições para cursos técnicos e superios do Ifac seguem abertas; veja

O Instituto Federal do Acre (Ifac) seguem com as inscrições abertas para o processo seletivo de cursos técnicos subsequentes e superiores, oferecendo um total de 640 vagas distribuídas nos campi Baixada do Sol, Cruzeiro do Sul, Rio Branco e no Centro de Referência do Ifac em Epitaciolândia. As inscrições, que são gratuitas, iniciaram-se no dia 15 de abril e se estenderão até às 17h do dia 17 de maio.

Os interessados podem se candidatar através do site oficial do Ifac (https://selecoes.ifac.edu.br/). As aulas para os novos alunos têm previsão de início ainda no mês de julho, prometendo uma rápida integração ao ambiente educacional.

Os cursos técnicos subsequentes, com duração de até dois anos, são direcionados a pessoas que já concluíram o Ensino Médio. Nesta edição, estão sendo ofertadas vagas em sete áreas de formação, incluindo Administração, Agroecologia, Agropecuária, Recursos Humanos, Segurança do Trabalho, Serviços Jurídicos e Zootecnia.

A seleção dos candidatos para os cursos técnicos será baseada nas notas de Português e Matemática, obtidas no Histórico Escolar do candidato. Os cursos superiores, com duração de três a quatro anos, também estão disponíveis para os que já possuem o Ensino Médio. A avaliação dos candidatos se dará através das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2010 a 2023.

Entre as áreas oferecidas para os cursos superiores estão Licenciatura em Ciências Biológicas, Física, Matemática, Química, além de Tecnologia em Agroecologia, Gestão do Agronegócio, Logística e Processos Escolares.

Para esclarecer dúvidas e obter mais informações, os interessados podem entrar em contato através dos e-mails: [email protected] (cursos superiores) ou [email protected] (cursos técnicos subsequentes).