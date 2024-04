Dericast: episódio desta semana aborda TEA com Tatiana Carbone; ASSISTA

O Dericast da semana abordou um tema crucial: Autismo, a importância da Psicopedagogia e da Neuropsicopedagogia, e a emoção de lidar com crianças tão especiais com TEA.

Alderian Campos e Tatiana Carbone protagonizaram um debate incrível, debatendo temas de grande relevância para mães e pais de crianças especiais. A falta de apoio do Estado também foi um tópico importante no Dericast.

Importância do diagnóstico precoce

O diagnóstico precoce do TEA é crucial para o início de um tratamento adequado e eficaz. As áreas da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia oferecem ferramentas essenciais para auxiliar no desenvolvimento de crianças com TEA.

Emoção de lidar com crianças com TEA

Palavras da Tatiana Carbone: lidar com crianças com TEA é uma experiência única e emocionante, que exige amor, paciência e compreensão.

O Dericast foi um episódio informativo, e de utilidade pública, foi um episódio inspirador e emocionante, que contribuiu para a conscientização sobre o TEA e a importância da inclusão social.

ASSISTA AGORA: