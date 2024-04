Em desabafo, Mani confirma término com Davi e expõe que soube disso pela imprensa

Mani Reggo rompeu o silêncio neste sábado (20/4) e abriu o jogo sobre a verdadeira situação com Davi Brito. Ela admitiu surpresa com a postura do campeão do BBB 24 e deixou claro que, sim, houve uma mudança em seu status de relacionamento, portanto, confirmando que não estão mais juntos.

Em suas palavras, ela lamentou o fato de ter ficado sabendo da mudança em seu status de relacionamento através de entrevistas concedidas por Davi ao deixar o BBB, ao invés de uma comunicação direta e pessoal por parte dela, postura bastante diferente da adotada ao longo do tempo em que estiveram juntos, com “tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade”.

“Ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas, e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional”, escreveu Mani.

Reggo também destacou a frustração de ser tratada como um produto, jogando tudo para o alto para priorizar o que é conveniente: “E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar”.